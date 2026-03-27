Badan Melayu/Islam mapan, baru gabung tenaga beri khidmat kepada masyarakat
Cabaran masyarakat kian kompleks, badan tidak mampu gerak sendiri
Mar 27, 2026 | 5:30 AM
Pada 8 Februari, sebanyak 12 badan Melayu/Islam (MMO) berganding bahu buat kali pertama untuk menyediakan keperluan asas Ramadan kepada keluarga semasa Program Bantuan Ramadan Serantau Kumpulan Maybank 2026 di Wisma Geylang Serai. - Foto BH oleh KHALID BABA
Sempena transformasi akhbar cetak Berita Harian (BH) ke saiz kompak, BH memperkenalkan laporan Siri Melayu SG. Siri baru ini mengetengahkan individu, perniagaan dan pertubuhan yang mencipta semula diri mereka untuk mengharungi arus perubahan. Dalam siri kali ini, BH memaparkan usaha badan Melayu/Islam (MMO) untuk kekal relevan, serta kemunculan kumpulan sukarelawan tidak rasmi baru yang melengkapi landskap perkhidmatan sosial.
Badan Melayu/Islam (MMO) yang lebih mapan kini giat bergabung tenaga dengan pelbagai gerakan dan kumpulan sukarelawan baru dalam memperluas jangkauan dan menawarkan khidmat kepada masyarakat.