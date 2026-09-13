Pernah bermain badminton hampir setiap hujung minggu, pasangan makcik dan anak saudara kini mengorak langkah untuk bermain sukan tersebut di luar zon keselesaan mereka dan bertemu dengan pemain lain daripada latar belakang berbeza.

Begitulah yang dikongsikan Cik Lily Ernawati, 44 tahun, semasa ditanya Berita Harian (BH) sebab menyertai Sukan Harmoni bersama anak saudaranya, Cik Sofia Maharani, 24 tahun.

Duo tersebut merupakan antara sekitar 500 peserta acara sukan silang agama Sukan Harmoni yang ke-16, yang dianjurkan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Persekutuan Tao Singapura di Our Tampines Hub pada 13 September.

“Sebelum ini, kami selalu bermain badminton bersama keluarga di stadium atau di bawah kolong blok sahaja.

“Jadi, kami ingin mencabar diri untuk bertanding dengan orang lain secara seronok sambil bertemu orang lain dan membina persahabatan baharu,” kongsi Cik Lily, yang juga merupakan pemilik sebuah gerai makan di Tuas.

Cik Lily Ernawati (kiri) dan Cik Sofia Maharani (kanan) semasa pertandingan badminton. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Semasa pembukaan acara tersebut, Ketua Pusat Harmoni, Encik Muhammad Nasir Johari, berkata:

“Acara ini bukan sahaja untuk menggalakkan kita bersukan malah menggalakkan kita mengamalkan sikap terbuka untuk memahami antara satu lain.”

Menurut Encik Nasir lagi, acara sukan tersebut merupakan salah satu langkah dalam memupuk persefahaman antara masyarakat berbilang kaum.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Kedua Pendidikan, Encik David Neo, dan Ketua Eksekutif MUIS, Encik Kadir Maideen.

Menurut Cik Sofia, yang juga seorang pelajar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, walaupun ini merupakan satu pertandingan, mereka tidak mempunyai matlamat untuk menang.

Malah, mereka hanya ingin bertemu dengan peserta lain yang juga berkongsi minat sama untuk badminton.

“Yang paling penting untuk kami berdua adalah untuk melakukan sesuatu yang kami suka, sambil bertemu dengan orang lain,” jelas beliau.

Peranan sukan dalam menjalinkan hubungan erat juga ditekankan Pegawai Agama Masjid (MRO) Kanan Masjid An-Nadhah di Bishan, Ustaz Muhammad Luqman Hakim Roslan.

Ustaz Muhammad Luqman Hakim Roslan semasa pertandingan bola keranjang di Sukan Harmoni. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL

Beliau juga merupakan salah seorang anggota kumpulan bola keranjang dari masjid tersebut yang bertanding dalam Sukan Harmoni.

Di samping memupuk persefahaman silang agama, beliau berkata sukan seperti bola keranjang dapat digunakan untuk menarik minat belia meluangkan masa di masjid.

“Pihak masjid menggalakkan anjuran aktiviti yang dapat menyatukan masyarakat serta mengeratkan tali persaudaraan dan sukan seperti bola keranjang merupakan satu cara kami berbuat demikian,” jelas Ustaz Luqman, yang juga merupakan seorang pegawai pembangunan belia di masjid tersebut selama hampir sembilan tahun.

Menurutnya, acara tersebut juga dapat mengeratkan hubungan silang agama kerana peserta bermain untuk berseronok, tanpa sebarang permusuhan.