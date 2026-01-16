SPH Logo mobile
Bantu tubuh bergerak semula

Jan 16, 2026 | 5:30 AM
Peranti Lifescapes menggunakan teknologi Brain Computer Interface (BCI) bagi membantu pesakit lumpuh akibat angin ahmar atau kecederaan saraf tunjang.
Peranti Lifescapes menggunakan teknologi Brain Computer Interface (BCI) bagi membantu pesakit lumpuh akibat angin ahmar atau kecederaan saraf tunjang. - Foto LIFESCAPES

Peranti Lifescapes diilhamkan oleh pasukan daripada Keio University yang membangunkan teknologi Brain Computer Interface (BCI) bagi membantu pesakit lumpuh akibat angin ahmar atau kecederaan saraf tunjang.

Timbalan Pengarah Bahagian Strategi Perniagaan, Encik Ryotaro Hirose, berkata mereka akan membangunkan protokol pemulihan disesuaikan secara tempatan dan mengesahkan keberkesanan BCI bersama doktor NUHS.

Teknologi itu mampu membantu pesakit memulihkan fungsi tangan, mempercepatkan proses keluar hospital dan mengurangkan kos rawatan, sambil meningkatkan kecekapan operasi hospital melalui protokol terapi yang boleh diulang secara konsisten, kata Ketua Pegawai Strategi, Encik Masaaki Hayashi.

Kata Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Universiti Nasional (NUH), Profesor Aymeric Lim:

“Sistem Kesihatan Universiti Nasional (NUHS) memilih peranti Lifescapes, teknologi Brain Computer Interface (BCI), kerana ia boleh merevolusikan neurorehabilitasi di NUHS dengan menggalakkan neuroplastikiti dan memulihkan fungsi motor pesakit angin ahmar yang dirawat di Pusat Saraf dan Gerakan kami.”

