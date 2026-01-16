Syarikat LIFESCAPES diumumkan sebagai salah satu pemenang di peringkat akhir CHISEL Healthcare InnoMatch 2025. Gambar menunjukkan (dari kiri) Pengacara dan Pengarah Timbalan Pejabat Geran dan Inovasi, CHI, Encik Casper Ng; pengacara dan Pengarah Klinikal CHI, profesor bersekutu, Encik Wong Hon Tym; pengadil peringkat akhir CHISEL, Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Universiti Nasional, Profesor Aymeric Lim; dan Ketua Pegawai Strategi LIFESCAPES, Encik Masaaki Hayashi. - Foto CHISEL HEALTHCARE INNOMATCH 2025