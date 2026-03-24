Bekas pegawai polis mengaku cabul pelajar lelaki, rakam perbuatan seks
Bekas pegawai polis mengaku cabul pelajar lelaki, rakam perbuatan seks
Mar 24, 2026 | 4:46 PM
Bekas pegawai polis mengaku cabul pelajar lelaki, rakam perbuatan seks
Bekas pegawai polis, Sharizal Shafi’ee, 40 tahun, mengaku bersalah atas lima pertuduhan, termasuk mencabul pelajar 15 tahun dan merakam perbuatan seks. - Foto ST
Seorang bekas pegawai polis lelaki telah menyamar sebagai wanita dan mencabul seorang budak lelaki berusia 15 tahun.
Ini selepas dia mengajak remaja itu ke tangga Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) dengan alasan untuk meminta bantuan bagi membetulkan colinya.
5 lelaki didakwa cabul kehormatan di tengah peningkatan kesMar 10, 2026 | 3:34 PM
3 didakwa atas tuduhan cabul di kemudahan Home TeamDec 24, 2025 | 3:55 PM