Ketiga-tiga lelaki tersebut, dan lokasi di mana kes itu berlaku, tidak boleh dinamakan kerana perintah sekatan untuk melindungi identiti mangsa. - Foto ST

Ketiga-tiga lelaki tersebut, dan lokasi di mana kes itu berlaku, tidak boleh dinamakan kerana perintah sekatan untuk melindungi identiti mangsa. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Tiga lelaki didakwa pada 23 Disember selepas pihak berkuasa menerima laporan mengenai pencabulan dan gangguan yang berlaku di sebuah kemudahan Home Team.

Tiga lelaki tersebut, dan lokasi di mana kes tersebut dikatakan berlaku, tidak boleh dinamakan kerana perintah sekatan untuk melindungi identiti mangsa.

Menurut dokumen mahkamah, tertuduh yang didakwa adalah seorang lelaki warga Singapura berumur 25 tahun dan dua penduduk tetap (PR) Singapura berumur 23 dan 24 tahun, lapor The Straits Times (ST).

Kedua-dua lelaki warga asing menghadapi dua tuduhan pencabulan setiap seorang, manakala lelaki warga Singapura berhadapan dengan lapan tuduhan bagi kesalahan termasuk pencabulan dan gangguan.

Seorang mangsa dikatakan menjadi sasaran berulang, dengan dua kejadian berasingan melibatkan ketiga-tiga tertuduh.

Ia berlaku antara Ogos dengan September 2023.

Mangsa tersebut disasar lagi pada 10 Oktober 2023, apabila tertuduh warga Singapura yang didakwa dikatakan menampar punggung mangsa.

Dia juga didakwa mengganggu seorang lelaki kedua di kemudahan tersebut pada dua kejadian berasingan pada Oktober 2023.

Warga Singapura yang tertuduh itu didakwa mengganggu seorang lagi lelaki pada suatu masa antara Ogos dan November 2023, dan dikatakan turut mengaibkan kehormatan mangsa.

Kes yang melibatkan ketiga-tiga lelaki itu akan disebut semula di mahkamah pada 27 Januari 2026.

Agensi yang berkaitan dengan kemudahan tersebut telah dihubungi untuk mengetahui sama ada tindakan telah diambil terhadap individu yang didakwa.