Bekas polis veteran mengaku cabul pelajar lelaki, rakam perbuatan seks
Mar 24, 2026 | 4:46 PM
Bekas pegawai polis, Sharizal Shafi’ee, 40 tahun, mengaku bersalah atas lima pertuduhan, termasuk mencabul pelajar 15 tahun dan merakam perbuatan seks. - Foto ST
Seorang pegawai polis lelaki veteran telah menyamar sebagai wanita dan mencabul seorang budak lelaki berusia 15 tahun, selepas memujuknya ke sebuah pelantar tangga Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) dengan alasan meminta bantuan bagi membetulkan colinya.
Dalam dua kejadian berasingan yang lain, pegawai itu juga memujuk dan merakam dua remaja lelaki berusia 15 tahun, yang diperdayanya untuk melakukan perbuatan seks dalam panggilan video.
Laporan berkaitan
5 lelaki didakwa cabul kehormatan di tengah peningkatan kesMar 10, 2026 | 3:34 PM
3 didakwa atas tuduhan cabul di kemudahan Home TeamDec 24, 2025 | 3:55 PM