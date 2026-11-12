Rakyat Singapura kini boleh memberikan pandangan dan cadangan mereka bagi Belanjawan 2027 sehingga 6 Januari 2027, sebelum ia dibentangkan di Parlimen pada Februari.

Mengumumkan pelancaran konsultasi awam pada 12 November, Kementerian Kewangan (MOF) menyeru warga, perniagaan dan organisasi memberi pandangan merentasi tiga tema utama.

Tiga tema tersebut ialah mengukuhkan daya tahan dan daya saing ekonomi Singapura; melabur dalam pekerja Singapura; dan memberi jaminan yang lebih besar kepada rakyat Singapura.

Maklum balas boleh dihantar secara dalam talian melalui laman web Belanjawan Singapura (go.gov.sg/mofbudget2027), serta portal Reach dan Persatuan Rakyat (PA) berikut:

- Laman mikro Belanjawan 2027 Reach (go.gov.sg/reach-budget-2027)

- Laman Facebook Reach Singapore (facebook.com/REACHSingapore)

- Laman Instagram Reach Singapore (instagram.com/reachsg)

- Laman web ShareYourViews PA (go.gov.sg/pasyv2027)

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Timbalan Pengerusi Perikan Nasional (PN) merangkap Timbalan Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man (dua dari kanan) bersama Presiden Umno merangkap Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (tiga dari kanan) semasa program Ceramah Grand Finale PN dan BN di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Paya Rumput, di Hang Tuah Jaya, Melaka, pada malam 11 November.

PRN Melaka: PAS puas hati kerjasama BN-PN

Nov 12, 2026 | 8:31 PM
Kediaman bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur, yang menjadi tempat beliau menjalani hukuman tahanan rumah bermula 10 November lalu.

Najib boleh tinggal dengan keluarga, tertakluk sekatan

Nov 12, 2026 | 7:20 PM
Nurul Nadiah Noor Mohamed dijatuhi hukuman penjara 16 minggu pada 12 November, selepas mengaku bersalah atas 24 pertuduhan melakukan perbuatan yang menyebabkan kesakitan dan penderitaan yang tidak wajar kepada kucing-kucing jagaaannya.

Wanita dijel 16 minggu abaikan 71 ekor kucing di flat Bukit Panjang

Nov 12, 2026 | 8:12 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (tengah), bersama wakil anggota SG bagi Kemanusiaan di sempadan Rafah, Mesir, pada 11 November.

Zaqy, SG bagi Kemanusiaan lawat lintasan Rafah, teliti usaha bantuan ke Gaza

Nov 12, 2026 | 6:44 PM
Cik Oniatta Effendi bersama koleksi batik tulis edisi 2026 yang meraikan sedekad perjalanan Baju by Oniatta, jenama fesyen batik tempatan yang diasaskannya. Jenama itu akan menutup kedai fizikalnya di Kampong Gelam pada Disember 2026, selepas enam tahun beroperasi di kawasan tersebut.

Jenama batik Baju by Oniatta tutup kedai di Kampong Gelam pada Dis

Nov 12, 2026 | 6:49 PM
Jensen Huang, Nvidia, hubungan sulit, Kimberly Powell

Jensen Huang didakwa jalin hubungan dengan eksekutif Nvidia, Kimberly Powell

Nov 12, 2026 | 6:11 PM
Temu Lawak, pelawak veteran, seni hiburan

Pelawak veteran kembali cuit hati, gamit kenangan lama

Nov 12, 2026 | 10:44 AM
Pengasas Raisugood, Cik Raodah Arshad, memanfaatkan resipi susyi bakar hasil air tangan ibunya untuk membangunkan perniagaan makanan sendiri selepas berdepan pelbagai cabaran ketika mengurus sebuah francais piza. Ketabahan beliau dalam bidang keusahawanan mendapat pengiktirafan menerusi Anugerah Spirit of Enterprise (SOE) 2026 pada 5 November.

Dulu gagal berniaga piza, kini bangkit jual susyi resipi ibu dari dapur komersial

Nov 12, 2026 | 11:15 AM
Rauzan rahman, rancangan kanak-kanak

Mantan pengacara rancangan kanak-kanak dikejar ke hospital akibat jangkitan paru-paru

Nov 10, 2026 | 7:57 PM
kelayakan pendidikan

Menteri Indonesia: Gibran tiada ruang rayuan selepas sijil pendidikan dibatal mahkamah

Nov 11, 2026 | 2:55 PM

Reach, unit maklum balas dan libat urus pemerintah, juga akan mengadakan Sesi Mendengar (Listening Point) sebelum Belanjawan secara bersemuka untuk mengumpul pandangan dan cadangan orang ramai bagi Belanjawan 2027, kata MOF.

Butiran lanjut akan diumumkan di platform media sosial Reach menjelang tarikhnya.

PA dan organisasi akar umbinya pula akan berinteraksi dengan warga Singapura melalui inisiatif ShareYourViews (Kongsikan Pandangan Anda) PA di kejiranan seluruh Singapura dan saluran masyarakat dalam talian, untuk mengumpul pandangan dan saranan bagi Belanjawan 2027.

Butiran sesi ShareYourViews secara bersemuka boleh didapati di laman web PA.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Anwar bentang Belanjawan RM510b sebelum PRU16Oct 9, 2026 | 8:27 PM
Belanjawan 2026: Ikuti liputan BH di pelbagai wadahFeb 11, 2026 | 3:38 PM
BelanjawanRakyatmofparlimen