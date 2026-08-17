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Berikut adalah talian bantuan bagi kesejahteraan mental, kaunseling
Talian bantuan bagi kesejahteraan mental, kaunseling, dan sumber dalam talian. - Foto ST
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Aug 17, 2026 | 7:22 PM
Seorang ‘pempengaruh agama’ dikenakan hukuman penjara 27 tahun dan 10 bulan di samping 24 sebatan pada 17 Ogos kerana melakukan kesalahan seksual terhadap dua beradik lelaki muda antara 2023 dengan 2024.
Pesalah, seorang lelaki berusia 37 tahun, berulang kali merogol adik daripada dua beradik tersebut, yang ketika itu berusia antara enam dengan lapan tahun, di beberapa lokasi termasuk tandas sebuah masjid yang sering mereka kunjungi untuk menunaikan solat bersama.
Berikut adaah talian bantuan bagi mereka yang memerlukan kesejahteraan mental atau kaunseling.
Kesejahteraan Mental
- National Mindline: 1771 (24 jam) / 6669-1771 (melalui WhatsApp)
- Samaritans of Singapore: 1-767 (24 jam) / 9151-1767 (CareText 24 jam melalui WhatsApp)
- Persatuan bagi Kesihatan Mental Singapura: 1800-283-7019
- Reben Perak Singapura: 6386-1928
- Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Belia, Chat: 6493-6500/1
- Talian bantuan wanita (Aware): 1800-777-5555 (setiap hari biasa, 10 pagi hingga 6 petang)
- Talian bantuan warga emas: 1800-555-5555 (setiap hari biasa, 9 pagi hingga 5 petang)
- Talian Tinkle Friend (untuk kanak-kanak usia sekolah rendah): 1800-2744-788
- Ibu Pejabat Mindfull Community (untuk penjaga, keluarga dan individu dalam pemulihan): 6460-4400 (setiap hari bekerja, 9 pagi hingga 5 petang)
Kaunseling
- Touchline: 1800-377-2252
- Talian Touch Care (untuk penjaga): 6804-6555
- Pusat Penjagaan dan Kaunseling: 6536-6366
- Khidmat Masyarakat We Care: 3165-8017
- Pusat Kaunseling Shan You: 6741-9293
- Clarity Singapore: 6757-7990
- Pusat Kaunselling Care Corner: 6353-1180
Sumber dalam talian
- mindline.sg/fsmh
- eC2.sg
- chat.mentalhealth.sg
- carey.carecorner.org.sg (bagi mereka yang berusia 13 hingga 25 tahun)
- limitless.sg/talk (bagi mereka yang berusia 12 hingga 25 tahun)
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