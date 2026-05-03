Besi jatuh tembus bumbung blok HDB Yishun, kerja bina Chong Pang City digantung
May 3, 2026 | 7:04 PM
Besi yang jatuh ke atas Blok 103, Yishun Ring Road, telah merosakkan sebahagian bumbung di sepanjang koridor umum. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK K SHANMUGAM SC
Kerja pembinaan di tapak pembangunan bersepadu Chong Pang City digantung selepas besi dari tapak tersebut jatuh menembusi bumbung sebuah blok Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) berhampiran pada 2 Mei.
Penguasa Tanah Singapura (SLA) menyatakan pada 3 Mei bahawa batang besi tersebut terjatuh semasa kerja membuka struktur yang dijalankan di tingkat atas pembangunan sembilan tingkat itu pada 2 Mei.
