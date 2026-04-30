Proses ambil pekerja migran binaan dipendekkan mulai 2027
Apr 30, 2026 | 4:20 PM
Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat, memberi ucapan perasmian di Sidang Kemuncak Penglibatan dan Pembangunan Kepimpinan (Lead) BuildSG 2026 di Gardens by the Bay, pada 30 April. - Foto ST
Proses pengambilan pekerja asing bagi firma pembinaan akan dipendekkan tiga bulan daripada tempoh asal bermula 2027, susulan maklum balas industri mengenai sistem sedia ada yang kurang cekap, kata Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat.
Mulai Januari 2027, pemegang permit kerja pembinaan baru dari China dan Thailand tidak lagi perlu menduduki ujian pensijilan kecekapan di negara asal sebelum mereka memasuki Singapura, kata Encik Chee pada 30 April.
Laporan berkaitan
Pekerja binaan mula kerja dengan rutin senaman di Tanjong Katong Feb 2, 2026 | 4:01 PM
Pekerja kurang ambil cuti sakit jika majikan prihatin kesejahteraan mindaOct 6, 2025 | 2:57 AM