Bilangan siswazah 25-29 tahun dapat kerja pada 2025 kekal kukuh Pengangguran siswazah dari universiti autonomi tempatan lebih rendah dan gaji median lebih tinggi

Bilangan pekerjaan bagi siswazah baru yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Manusia (MOM) pada September 2025 tidak merangkumi rakyat Singapura yang menamatkan pengajian daripada universiti luar negara, jelas Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng.

Kadar tenaga kerja tidak penuh atau underemployment dalam kalangan penduduk berumur 25 hingga 29 tahun yang menamatkan pengajian daripada universiti luar negara adalah 0.8 peratus pada 2025, sedikit lebih tinggi berbanding 0.7 peratus yang direkodkan untuk siswazah daripada universiti autonomi tempatan.

Demikian dikongsi Dr Tan semasa menjawab soalan yang dikemukakan Anggota Parlimen (AP) Encik Saktiandi Supaat (GRC Bishan-Toa Payoh) di Parlimen pada 4 Februari.

Encik Saktiandi bertanya sama ada warga Singapura yang menamatkan pengajian di luar negara termasuk dalam data pekerjaan siswazah baru yang diterbitkan MOM pada September 2025.

Beliau juga bertanya tentang bilangan siswazah yang tidak memenuhi keperluan pekerjaan dan bagaimana keadaan pasaran pekerja baru-baru ini mempengaruhi pencapaian pekerjaan siswazah itu.

Dalam jawapannya, Dr Tan berkata: “Secara keseluruhan, bilangan siswazah berumur 25 hingga 29 tahun yang mendapat pekerjaan kekal kukuh bagi siswazah universiti autonomi tempatan dan universiti luar negara, dengan sekitar 9 daripada 10 orang bekerja.

“Walaupun begitu, siswazah daripada universiti autonomi tempatan terus menunjukkan pencapaian yang sedikit lebih baik, seperti yang dilihat dalam kadar pengangguran mereka yang lebih rendah dan gaji median lebih tinggi.”

Dr Tan menambah kementeriannya akan terus menyokong kemasukan siswazah baru ke dalam tenaga kerja.

Bagi membantu mereka dengan pekerjaan, Dr Tan berkata pelajar dan siswazah baru daripada institut pengajian tinggi (IHL) boleh mengakses perkhidmatan Pendidikan dan Bimbingan Kerjaya di IHL mereka.