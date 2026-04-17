Biodata Ustazah Zuwainah Mohamed Kamalutheen
Apr 17, 2026 | 5:18 PM
Ustazah Zuwainah Mohamed Kamalutheen, salah seorang daripada dua hakam wanita pertama yang baru dilantik, di Majlis Pelantikan Hakam dan Wakil Kanak-kanak Mahkamah Syariah di Hotel Parkroyal Beach Road pada 17 April. - Foto BH oleh KHALID BABA
Selain Ustazah Dr Rohana Ithnin, Ustazah Zuwainah Mohamed Kamalutheen juga salah seorang daripada dua Hakam wanita pertama yang baru dilantik di Majlis Pelantikan Hakam dan Wakil Kanak-kanak Mahkamah Syariah, di Hotel Parkroyal Beach Road pada 17 April.
Ustazah Zuwainah merupakan Pekerja Sosial yang memegang ijazah Sarjana Muda dalam Kerja Sosial daripada Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS) dan ijazah Sarjana Muda dalam Perundangan Islam daripada Universiti Al-Azhar di Mesir.
