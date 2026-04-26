Topic followed successfullyGo to BHku
Buku baharu abadikan sejarah 142 tahun Masjid Al-Taqua
Buku baharu abadikan sejarah 142 tahun Masjid Al-Taqua
Rakam transformasi masjid daripada sebuah surau kecil kepada ‘mutiara’ yang memperkasa masyarakat
Apr 26, 2026 | 7:32 PM
Buku baharu abadikan sejarah 142 tahun Masjid Al-Taqua
(Dari kiri) Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim; Pengerusi Eksekutif Masjid Al-Taqua, Encik Mohd Khalid Mohd Lani; Profesor Madya Emeritus Dr Hadijah Rahmat dan Menteri Undang-Undang, Encik Edwin Tong, yang juga Anggota Parlimen GRC East Coast di majlis pelancaran buku ‘Masjid Al-Taqua: Kilauan Mutiara Kota Singapura’ pada 26 April. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL MD FAIZAL
Diasaskan sebagai sebuah surau kecil di atas tanah wakaf pada 1883, Masjid Al-Taqua kian berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat Bedok dan hingga kini, ia terus menampung keperluan ibadah serta aktiviti kemasyarakatan di Jalan Bilal.
Sempena ulang tahun ke-142 masjid itu, buku bergambar yang bertajuk Masjid Al-Taqua: Kilauan Mutiara Kota Singapura telah diterbitkan.
Laporan berkaitan
Tema 'Rapatkan Saf' demi eratkan ikatan sesama insanJul 23, 2024 | 12:22 PM
Buku salasilah keluarga perkukuh tradisi perjumpaan Raya berbilang generasiApr 5, 2025 | 2:35 PM