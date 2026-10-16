Pengeluar minyak sawit yang disenaraikan di Singapura, Bumitama Agri, baru sahaja memohon penggantungan sementara dagangan sahamnya di Bursa Saham SGX.

Langkah itu dibuat sementara menunggu pengumuman, menurut permohonan yang dikemukakan oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya (CEO), Encik Lim Gunawan Hariyanto.

Menurut siasatan kumpulan alam sekitar Greenpeace, syarikat itu dikaitkan dengan kawasan perladangan di Indonesia yang dikesan mengalami kebakaran dan mengeluarkan asap.