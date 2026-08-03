London: Chelsea telah menandatangani pemain muda antarabangsa Argentina, Valentin Barco, daripada Strasbourg dalam Ligue 1 dengan kontrak tujuh tahun, kata kelab Liga Perdana England (EPL) itu pada Ahad, 2 Ogos.

Butiran kewangan perjanjian kontrak bagaimanapun tidak didedahkan.

Pemain tengah berusia 22 tahun itu menganggotai skuad Argentina yang tewas 0-1 kepada Sepanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia bulan lalu. Beliau menghabiskan musim lalu bersama Strasbourg selepas kelab Perancis itu menjadikan perpindahannya secara pinjaman daripada Brighton & Hove Albion dalam EPL sebagai perpindahan tetap.

“Chelsea dengan sukacitanya mengesahkan perpindahan pemain antarabangsa Argentina, Valentin Barco, daripada RC Strasbourg,” kata kelab itu dalam satu kenyataan.

“Pemain tengah serba boleh itu telah menandatangani kontrak sehingga 2033 dan akan menyertai pengurus Xabi Alonso serta rakan sepasukan baharunya pada lewat pramusim.”

Barco menjaringkan tiga gol dan mencipta 11 bantuan gol dalam 58 penampilan bersama Strasbourg dalam semua pertandingan.

Pemain Argentina itu, yang telah membuat lima penampilan antarabangsa dan menjaringkan dua gol untuk negaranya, memulakan kerjayanya di Boca Juniors sebelum menyertai Brighton pada 2024.

Chelsea telah memperkukuh skuad mereka menjelang musim baharu dengan mendapatkan pemain tengah Morgan Rogers daripada Aston Villa; pemain pertahanan Maxence Lacroix dan Marco Palestra daripada Crystal Palace dan Atalanta; serta penyerang Danny Welbeck daripada Brighton.

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