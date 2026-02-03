Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam merangkap Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, pada 3 Februari berkata pemerintah menyokong secara prinsip langkah selanjutnya untuk menginstitusikan jawatan Ketua Pembangkang (LO). - Foto ST

Namun, memandangkan ia adalah institusi yang agak baru, peranan, tanggungjawab dan pengaturan operasi LO akan terus dibentuk oleh amalan Parlimen, pengalaman dan tingkah laku Anggota Parlimen (AP) yang memegang jawatan tersebut, tambahnya

Encik Chan berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada soalan Parlimen yang difailkan oleh Anggota Parlimen Dilantik (NMP), Dr Neo Kok Beng.

“Lantaran itu, adalah wajar untuk membiarkan konvensyen ini berkembang dan menjadi matang supaya sebarang kodifikasi dalam undang-undang dimaklumkan oleh amalan yang mantap dan kukuh,” kata Encik Chan.

Dr Neo telah bertanya sama ada jawatan itu akan diinstitusikan dalam Perlembagaan Singapura, dan jika ya, apakah kriteria untuk AP yang dipilih untuk memegang jawatan tersebut.

Beliau juga bertanya sama ada perdana menteri akan terus melantik AP yang dipilih sebagai LO sekiranya tiada AP yang dipilih yang memenuhi kriteria tersebut.

Persoalan itu timbul selepas Setiausaha Agung Parti Pekerja (WP), Encik Pritam Singh, diluputkan daripada peranannya oleh Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong pada 15 Januari.

Encik Wong berkata Encik Pritam tidak lagi boleh meneruskan jawatan LO disebabkan oleh sabitan jenayahnya dan pandangan Parlimen bahawa beliau tidak sesuai untuk jawatan tersebut.

Encik Chan, yang menjawab soalan itu bagi pihak Encik Wong, menyatakan bahawa pemerintah Parti Tindakan Rakyat (PAP) pertama kali merasmikan jawatan LO pada 2020, dan Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah telah menetapkan tugas dan keistimewaan LO dalam Parlimen ke-14 dan ke-15.

Mengenai kriteria untuk seorang AP layak menggalas peranan LO, Encik Chan berkata terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dibuat.

Lazimnya, LO harus menjadi ketua parti pembangkang utama di Parlimen, dengan syarat terdapat parti pembangkang yang dominan dengan bilangan AP yang ramai.

LO juga mesti menegakkan piawaian kejujuran dan integriti yang tinggi, dan mendapat kepercayaan serta rasa hormat Parlimen yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab jawatan tersebut, tambahnya.

Jika atas sebab tertentu ketua parti pembangkang utama tidak memenuhi kriteria ini, maka AP pembangkang yang lain boleh dipertimbangkan, kata Encik Chan.

Sekiranya jawatan itu diinstitusikan pada masa hadapan, beberapa keperluan ini mungkin ditetapkan secara jelas.

Pada masa yang sama, akan sentiasa ada konvensyen tingkah laku dan tanggungjawab yang “tidak dapat dikodifikasikan sepenuhnya, tetapi yang difahami, dihormati dan dipatuhi oleh semua AP”, tambahnya.

“Konvensyen ini penting untuk menegakkan piawaian integriti peribadi dan tingkah laku terhormat yang tinggi yang diharapkan daripada AP dan pemimpin politik di Singapura,” katanya.

Mengenai sama ada perdana menteri akan terus melantik LO jika tiada AP pembangkang yang dipilih memenuhi kriteria tersebut, Encik Chan berkata ini adalah senario secara hipotesis dan sangat tidak mungkin, kerana terdapat keinginan yang kuat dalam kalangan rakyat Singapura untuk kepelbagaian pandangan yang lebih besar di Parlimen.

“Kami juga telah menggubal peraturan untuk memastikan bahawa akan sentiasa ada 12 AP parti bukan pemerintah di Dewan,” katanya.