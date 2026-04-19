Chun Sing: S’pura yang bersih cerminan nilai, jati diri rakyat
Konsep ‘penjaga amanah’ adalah warisan yang perlu dipelihara dan dipertingkat untuk generasi akan datang
Apr 19, 2026 | 2:59 PM
Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, yang juga Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, berkata Singapura yang bersih menyampaikan mesej yang jelas kepada dunia – bahawa rakyatnya adalah penjaga amanah terhadap alam sekitar, teliti dalam setiap tindakan dan bertanggungjawab terhadap masa depan sendiri. - Foto ZAOBAO
Sebuah Singapura yang bersih mencerminkan nilai dan jati diri rakyatnya, kata Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing.
Berucap di pelancaran kempen Jadikan Singapura Bersih 2026, beliau, yang juga Menteri Pertahanan, menegaskan bahawa tahap kebersihan negara bukan sekadar soal persekitaran fizikal, malah turut menggambarkan siapa masyarakat Singapura dan apa yang mereka perjuangkan.
