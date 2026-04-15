Singapura dan Brunei mengesahkan hubungan pertahanan dua hala yang “rapat dan telah lama terjalin” semasa pertemuan antara Menteri Pertahanan merangkap Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing, dengan Panglima Tentera Laut Diraja Brunei, Laksamana Pertama Sahibul Bahari Zainal Abidin, di Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 15 April.