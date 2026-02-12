Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Cukai lebih tinggi bagi produk tembakau mulai 12 Feb

Harga produk tembakau kini meningkat berikutan kenaikan cukai eksais sebanyak 20 peratus yang berkuat kuasa mulai 12 Februari bagi mengurangkan penggunaan. - Foto fail

Harga produk tembakau kini meningkat berikutan kenaikan cukai eksais sebanyak 20 peratus yang berkuat kuasa mulai 12 Februari bagi mengurangkan penggunaan. - Foto fail

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Cukai lebih tinggi bagi produk tembakau mulai 12 Feb

Cukai lebih tinggi bagi produk tembakau mulai 12 Feb

Produk tembakau kini akan dijual pada harga lebih tinggi, susulan kenaikan cukai eksais tembakau sebanyak 20 peratus yang berkuat kuasa mulai 12 Februari.

Langkah itu bertujuan mengurangkan penggunaan produk tersebut, kata Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, dalam ucapan Belanjawan.

Ini bermakna cukai bagi cerut, rokok dan produk tembakau lain yang dikilangkan akan dinaikkan daripada $491 sekilogram kepada $589 sekilogram.

Lazimnya, perokok kini perlu membayar 58.9 sen bagi setiap batang rokok, meningkat daripada kadar semasa 49.1 sen, menurut satu kenyataan Kementerian Kewangan (MOF).

Cukai bagi ‘beedies’ (rokok nipis dibalut sehelai daun), ‘ang hoon’ (daun tembakau) dan produk tembakau tanpa asap lain pula akan dinaikkan daripada $329 sekilogram kepada $378 sekilogram.

Sementara itu, cukai bagi tembakau tidak dikilangkan dan tembakau yang telah dipotong, serta sisa tembakau lain, akan meningkat daripada $388 sekilogram kepada $446 sekilogram.

Cukai eksais dikenakan kepada produk yang dikilangkan atau diimport ke Singapura.

Cukai itu boleh dikenakan di samping cukai kastam, yang dikenakan ke atas barangan yang dibawa ke Singapura.