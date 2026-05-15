Dana klinik GP naik hampir $350j pada 2025
Klinik swasta main peranan lebih besar dalam penjagaan pencegahan, penyakit kronik dengan SG Lebih Sihat
May 15, 2026 | 6:04 PM
Klinik doktor umum (GP) menerima lebih banyak pembiayaan pemerintah selepas pelancaran strategi penjagaan pencegahan Singapura, SG Lebih Sihat, kerana klinik swasta kini memainkan peranan lebih besar dalam penjagaan pencegahan dan penyakit kronik.
Dana meningkat daripada $230 juta pada 2022 kepada kira-kira $350 juta pada 2025.
