Dapatkan sampul Raya khas Mendaki dalam akhbar cetak Berita Harian pada 20 Mac

Singapura

Mar 18, 2026 | 4:51 PM
RABIATUL ADAWIYA BINHAN
Dapat Sampul Raya Mendaki secara percuma apabila membeli BH cetak pada Jumaat, 20 Mac.
Apabila Cik Athirah Alfaiz Loqman, 21 tahun, diberi peluang untuk mereka bentuk sampul Hari Raya Yayasan Mendaki tahun ini, beliau tidak teragak-agak untuk menerima cabaran itu.  

Bagi mahasiswa Reka Bentuk Grafik Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) itu, menggunakan kreativitinya untuk menyumbang kepada masyarakat adalah satu penghormatan baginya.

Mengambil inspirasi daripada tradisi masyarakat Melayu/Islam, reka bentuk ciptaan Cik Athirah, yang juga penerima  Anugerah Belia Cemerlang 2022 dan Anugerah Mendaki 2024 menonjolkan elemen ‘permaidani’ - satu ruang interaksi di mana keluarga sering berkumpul dan berinteraksi.

Karya berkonsepkan mozek itu memaparkan pandangan dari atas dan menggambarkan suasana riuh-rendah keluarga, kebersamaan antara generasi, serta diserikan dengan motif lengkungan seni bina Islam.

Sebagai sebahagian daripada kemeriahan sambutan Hari Raya, sampul Raya istimewa akan dilekatkan pada edisi cetak Berita Harian pada 20 Mac. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkannya!

