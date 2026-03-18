Dapatkan sampul Raya khas Mendaki dalam akhbar cetak Berita Harian pada 20 Mac

Dapat Sampul Raya Mendaki secara percuma apabila membeli BH cetak pada Jumaat, 20 Mac. - BH

Apabila Cik Athirah Alfaiz Loqman, 21 tahun, diberi peluang untuk mereka bentuk sampul Hari Raya Yayasan Mendaki tahun ini, beliau tidak teragak-agak untuk menerima cabaran itu.

Bagi mahasiswa Reka Bentuk Grafik Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) itu, menggunakan kreativitinya untuk menyumbang kepada masyarakat adalah satu penghormatan baginya.

Mengambil inspirasi daripada tradisi masyarakat Melayu/Islam, reka bentuk ciptaan Cik Athirah, yang juga penerima Anugerah Belia Cemerlang 2022 dan Anugerah Mendaki 2024 menonjolkan elemen ‘permaidani’ - satu ruang interaksi di mana keluarga sering berkumpul dan berinteraksi.

Karya berkonsepkan mozek itu memaparkan pandangan dari atas dan menggambarkan suasana riuh-rendah keluarga, kebersamaan antara generasi, serta diserikan dengan motif lengkungan seni bina Islam.