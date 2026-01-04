SPH Logo mobile
Derita tersembunyi wanita Melayu sebagai penjaga terhimpit antara dua generasi

Kajian ahli akademik NUS mengenai wanita Melayu berpendapatan rendah dedah tiga beban sebagai penjaga orang tua dan anak-anak
Jan 4, 2026 | 5:30 AM
Singapore, malay women, sandwiched caregiver
Penemuan kajian ke atas 40 responden wanita Melayu berpendapatan rendah mendapati mereka menanggung tiga beban tersembunyi yang utama: emosi, masa, dan kesunyian, menurut laporan kajian ‘Tanggungjawab Bertindih – Keperluan dan Cabaran Wanita Melayu Menjaga Tanggungan yang Lebih Muda dan Lebih Tua dalam Isi Rumah Berpendapatan Rendah’ yang dijalankan ahli akademik Universiti Nasional Singapura (NUS). - Foto HASIL KECERDASAN BUATAN (AI)

Di sebalik wajah tenang seorang anak, ibu, atau isteri, tersembunyi maraton penjagaan yang berlapis, emosi, masa dan kesunyian yang jarang disuarakan, tetapi terus memakan tubuh dan minda dalam kalangan wanita Melayu berpendapatan rendah di Singapura.

Fenomena penjaga terhimpit antara dua generasi (sandwiched caregivers) – iaitu wanita yang menjaga anak kecil dan ibu bapa uzur secara serentak – bukan lagi isu kecil dalam masyarakat Melayu.

