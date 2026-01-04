Penemuan kajian ke atas 40 responden wanita Melayu berpendapatan rendah mendapati mereka menanggung tiga beban tersembunyi yang utama: emosi, masa, dan kesunyian, menurut laporan kajian ‘Tanggungjawab Bertindih – Keperluan dan Cabaran Wanita Melayu Menjaga Tanggungan yang Lebih Muda dan Lebih Tua dalam Isi Rumah Berpendapatan Rendah’ yang dijalankan ahli akademik Universiti Nasional Singapura (NUS). - Foto HASIL KECERDASAN BUATAN (AI)