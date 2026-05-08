Desmond Lee: Tiada rancangan untuk badan bantu diri lain tawar skim seperti TTFS Mendaki
May 8, 2026 | 7:46 PM
Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee (tiga dari kanan), bersama Presiden Universiti Nasional Singapura (NUS) Professor Tan Eng Chye (tiga dari kiri), dan para lulusan universiti di Pusat Budaya Universiti (UCC) NUS pada 14 Julai 2025. - Foto ST
Tiada rancangan untuk badan bantu diri (SHG) lain menawarkan skim seperti Skim Subsidi Yuran Pengajian Tinggi (TTFS) Mendaki kepada pelajar Singapura daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana yang sedang melanjutkan pelajaran di universiti autonomi, kata Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee.
Dalam jawapan bertulis kepada soalan Parlimen oleh Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP) Encik Fadli Fawzi (GRC Aljunied) pada 7 Mei, Encik Lee berkata pelajar sedemikian mempunyai bentuk sokongan lain yang tersedia, termasuk biasiswa pemerintah serta bantuan kewangan oleh universiti.
