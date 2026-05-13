DPM Gan: S’pura perlu tangkas, berdaya saing dalam dunia semakin tidak menentu
32 saranan muktamad Semakan Strategi Ekonomi (ESR) untuk pacu fasa pertumbuhan ekon, transformasi tenaga kerja S’pura yang seterusnya.
May 13, 2026 | 12:00 PM
Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong. - Foto fail
Dalam menghadapi landskap global yang semakin sengit dan dinamik, Singapura perlu mengatur strategi jangka panjang untuk kekal berdaya saing, mewujudkan peluang pekerjaan yang baik untuk rakyatnya serta kekal relevan di persada dunia, kata Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong.
Membentangkan keutamaan hala tuju ekonomi negara, Encik Gan berkata itu sebabnya Semakan Strategi Ekonomi (ESR) – yang dilancarkan pada Ogos 2025 – adalah penting kerana ia bukan sekadar satu respons terhadap cabaran semasa yang dihadapi, malah merupakan pelan tindakan strategik bagi menghadapi peralihan global.
