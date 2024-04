Tema bagi episod pertama ialah ‘Bayangan – Meneliti perbualan antara alam dan teknologi’. Karya komisen artis Malaysia, Sharon Chin, yang bertajuk Creatures on the Move (In the Death of Night), ia menampilkan papan haiwan yang digunakan dalam protes jalanan Chin terhadap keadilan iklim. Dengan menggunakan papan tanda, Chin melemparkan bayangan haiwan yang terdapat di kebunnya pada latar belakang kilang minyak untuk menggambarkan perbualan antara pembangunan negara dan pemeliharaan ekologi.

