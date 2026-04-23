FairPrice bakal lancar lebih 1,300 troli pintar jelang akhir 2026
Pelanggan boleh bayar terus di mana-mana sahaja di dalam pasar raya gunakan Smart Cart
Apr 23, 2026 | 1:00 PM
Seorang pelanggan sedang mengimbas barangan menggunakan troli pintar, atau Smart Cart di FairPrice Finest, Punggol Coast Mall, pada 20 April. - Foto ST
Menyusuli kejayaan percubaan di Punggol, troli pintar yang membolehkan pelanggan FairPrice mengelak beratur dalam barisan panjang serta melakukan pembayaran di mana-mana sahaja di dalam pasar raya kini mula diperluaskan.
Lebih 1,300 unit troli ini akan ditempatkan di 48 cawangan FairPrice Finest dan Xtra menjelang akhir 2026, termasuk di VivoCity, Jewel Changi Airport, Nex, Junction 8, dan Bedok Mall.
