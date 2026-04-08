FairPrice beku harga 100 barangan harian lebih sebulan demi bantu kos sara hidup
FairPrice beku harga 100 barangan harian lebih sebulan demi bantu kos sara hidup
Apr 8, 2026 | 6:00 PM
FairPrice beku harga 100 barangan harian lebih sebulan demi bantu kos sara hidup
Harga 100 barangan keperluan harian akan dibekukan mulai 9 April dalam satu langkah bantu pelanggan pasar raya FairPrice menghadapi tekanan kos sara hidup di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik yang berterusan. - Foto FAIRPRICE GROUP
Rangkaian pasar raya Kumpulan FairPrice (FPG) akan membekukan harga 100 barangan keperluan harian dari 9 April hingga 31 Mei ini, dalam satu langkah membantu pengguna menghadapi tekanan kos sara hidup di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik berterusan.
Menurut FPG dalam satu hantaran Facebook, senarai itu melibatkan barangan harian popular dalam kalangan pelanggan mereka.
