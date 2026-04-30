FairPrice tawar diskaun 50% barangan asas terpilih buat ahli NTUC, Link sempena Hari Pekerja
Apr 30, 2026 | 1:21 PM
Ahli NTUC yang menggunakan aplikasi untuk pembayaran boleh memilih daripada rangkaian barangan keperluan harian yang lebih luas pada separuh harga. - Foto ST
FairPrice menawarkan diskaun 50 peratus untuk barangan keperluan asas terpilih kepada ahli Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) dan Link, sempena sambutan Hari Pekerja. Tawaran ini berlangsung dari 30 April hingga 17 Mei.
Barangan asas yang berbeza akan ditawarkan pada harga diskaun setiap minggu, dan akan diumumkan pada hari Khamis. Diskaun sah untuk pembelian di kedai fizikal dan dalam talian.
FairPrice tawar diskaun bagi produk jenama sendiri 19 Mac-10 JunMar 19, 2026 | 3:41 PM
FairPrice beku harga lebih 300 barangan keperluan hingga 31 MeiApr 23, 2026 | 4:05 PM