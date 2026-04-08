Faishal: Keutamaan haji musim depan bagi jemaah terjejas, tertakluk kuota Arab Saudi
Apr 8, 2026 | 1:24 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim - Foto MDDI
Jemaah haji bagi 2026 akan diberi keutamaan untuk menunaikan rukun Islam kelima itu pada musim-musim berikutnya, sekiranya mereka memilih untuk menunda atau rancangan haji tahun ini terganggu atau terpaksa dibatalkan akibat konflik di Timur Tengah.
Namun, keutamaan ini masih tertakluk kepada kuota tahunan yang diperuntukkan oleh pemerintah Arab Saudi, jelas Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, di Parlimen pada 8 April.
