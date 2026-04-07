Faishal: Muis, Amtas pantau keadaan di Timur Tengah bagi urusan umrah, haji
Apr 7, 2026 | 8:38 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim. - Foto MDDI
Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) sedang bekerjasama dengan Persatuan Agensi Pelancongan Islam Singapura (Amtas) dalam memantau keadaan di Timur Tengah mengenai urusan umrah dan haji, kata Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.
Menurutnya, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sekaligus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Singapura.
