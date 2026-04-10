Faishal: Semangat gotong-royong kekuatan masyarakat Melayu/Islam
Apr 10, 2026 | 8:52 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, menggesa agar semangat gotong-royong dikekalkan dan dipergiatkan oleh masyarakat Melayu/Islam. - Foto BH oleh KHALID BABA
Semangat gotong-royong kekal sebagai salah satu kekuatan masyarakat Melayu/Islam, lebih-lebih lagi di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan kemunculan teknologi baru, kata Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.
Oleh demikian, beliau menggesa agar masyarakat meneruskan semangat itu dan menggalakkan lebih ramai individu serta rakan kongsi untuk tampil ke hadapan, demi satu tujuan bersama dan berkhidmat bagi masyarakat.
