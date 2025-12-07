Seramai 495 penduduk Nee Soon dari semua peringkat umur berkumpul di Fiesta Kecergasan Nee Soon pada 7 Disember dan berjaya mencatat rekod bagi jumlah peserta terbanyak yang melakukan senaman clean and jerk dalam Buku Rekod Singapura. Fiesta anjuran Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon dan Persatuan Penduduk (PA), bertujuan menggalakkan kesihatan komuniti yang lebih baik melalui aktiviti kecergasan dan kesejahteraan, serta mempromosikan gaya hidup lebih sihat dan semangat kekitaan yang lebih kukuh. - Foto PERTUBUHAN AKAR UMBI GRC NEE SOON