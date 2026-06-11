Pada kira-kira 5 petang pada 26 Julai 2025, sebuah lubang benam besar muncul secara tiba-tiba di Tanjong Katong Road South apabila dua lorong jalan runtuh. - Foto ZAOBAO

Pada kira-kira 5 petang pada 26 Julai 2025, sebuah lubang benam besar muncul secara tiba-tiba di Tanjong Katong Road South apabila dua lorong jalan runtuh. - Foto ZAOBAO

Firma binaan didakwa atas insiden lubang benam Tanjong Katong pada 2025 Ohin Construction berdepan 8 tuduhan berkaitan keselamatan tempat kerja, kawalan bangunan

Sebuah syarikat pembinaan telah didakwa di mahkamah berhubung kejadian lubang benam di Tanjong Katong Road pada 2025, yang menyebabkan seorang pemandu cedera apabila keretanya jatuh ke dalam lubang tersebut.

Pada 11 Jun, Ohin Construction dikenakan sebanyak lapan tuduhan di bawah Akta Kerja-Kerja Jalan, Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja (Peruntukan Am), Akta Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja (WSHA), serta Akta Kawalan Bangunan.

Lubang benam besar di Tanjong Katong Road South muncul secara tiba-tiba pada kira-kira 5 petang pada 26 Julai 2025, apabila dua lorong jalan tersebut runtuh, membentuk sebuah lubang besar.

Seorang wanita dibawa ke hospital selepas kereta yang dipandunya jatuh ke dalam lubang benam yang terbentuk di persimpangan Tanjong Katong Road dan Mountbatten Road, bersebelahan dengan tapak kerja agensi air kebangsaan Singapura, PUB.

Video yang tular di media sosial menunjukkan sebuah kereta hitam jatuh ke dalam lubang benam apabila tanah di bawah kenderaan itu tiba-tiba runtuh.

Wanita tersebut diselamatkan oleh pekerja binaan yang terjun ke dalam lubang benam tersebut.

Dalam taklimat sehari selepas kejadian tersebut, PUB berkata sebuah struktur konkrit yang dikenali sebagai gegelang kaison menunjukkan tanda kegagalan pada masa yang hampir sama dengan pembentukan lubang benam itu.

Struktur tersebut terletak di tapak kerja PUB yang bersebelahan, di mana sebuah lubang sedalam 16 meter sedang dibina untuk menyambungkan tiga talian pembetungan sedia ada.

Lubang tersebut akan membolehkan Ohin Construction mengakses talian pembetungan bawah tanah.

Jurutera daripada Penguasa Bangunan dan Pembinaan (BCA) kemudiannya menjalankan pemeriksaan awal di kondominium One Amber yang berdekatan serta rumah berhalaman di seberang jalan.

Penilaian tersebut mengesahkan bangunan itu tidak terjejas akibat kejadian tersebut.