Firma tempatan sasar bantu 1j penerima miskin, tawar khidmat korban dimampui
Zaky Alwie Travel & Services tawar harga serendah $99, tekad perluas bantuan ke peringkat sejagat
Apr 10, 2026 | 5:30 AM
Lawatan 2025 ke ladang di Banyuwangi, Indonesia, diurus pasukan Zaky Alwie Travel & Services, demi menyediakan khidmat korban berpatutan kepada masyarakat. - Foto ZAKY ALWIE TRAVEL & SERVICES PTE LTD
Syarikat Zaky Alwie Travel & Services Pte Ltd, menawarkan khidmat korban serendah $99 agar lebih ramai orang yang berniat dapat menunaikan ibadah korban.
Menurut pengasas yang juga pengarah firma itu, Encik Zaky Shaik Alwie, walaupun terdapat pandangan bahawa korban yang dimampui boleh menjejas pasaran, beliau tetap melihatnya dari sudut berbeza.
Jemaah umrah S’pura ikut agensi M’sia, pakej lebih murah tetapi dinasihati agar berhati-hatiFeb 13, 2025 | 11:45 AM
Agih tabung percuma agar ramai boleh kumpul duit untuk buat korbanJul 15, 2024 | 1:41 PM