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Sekilas Berita
Galeri Sejarah S’pura berwajah baharu, tawar pengalaman lebih interaktif
Galeri Sejarah S’pura berwajah baharu, tawar pengalaman lebih interaktif
Model jongkong Orang Laut, piano Zubir Said dan lif HDB antara artifak baharu, dibuka semula pada 10 Okt
Foto MUZIUM NEGARA SINGAPURA
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Galeri Sejarah S’pura berwajah baharu, tawar pengalaman lebih interaktif
Selepas menjalani rombakan besar buat kali pertama sejak 2006, Galeri Sejarah Singapura di Muzium Negara Singapura di Stamford Road, bakal dibuka semula pada 10 Oktober dengan wajah baharu.
Galeri yang diperbaharui itu menampilkan pelbagai pameran dan pengalaman interaktif yang mengajak pengunjung menyusuri sejarah Singapura menerusi perspektif yang lebih segar.
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