Pemandu bakal perlu bergantung kepada papan tanda jalan dan peringatan unit dalam kenderaan (OBU) bagi mengenal pasti lokasi caj Bayaran Elektronik Jalan Raya (ERP), selepas kebanyakan gantri ditanggalkan bagi peralihan ke sistem berasaskan satelit mulai 1 Januari 2027.

Gantri ERP sedia ada akan ditanggalkan atau diubah suai secara berperingkat menjelang Jun 2027.

Selepas itu, sistem satelit akan digunakan untuk mengenakan caj jalan raya, umum Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) dalam satu kenyataan pada 18 November.

Tanda jalan dan papan tanda jalan akan memberi peringatan kepada pemandu apabila mereka memasuki zon yang dikenakan caj ERP.

Peringatan OBU akan turut memaklumkan pemandu mengenai lokasi caj ERP yang dikenakan, serta kadarnya.

Mereka juga akan menerima makluman pada OBU sebelum memasuki lokasi caj ERP, kadar caj ERP pada masa itu, serta pengesahan jumlah yang dikenakan selepas melepasi lokasi tersebut.

Di jalan raya, tanda bujur berwarna biru dengan huruf ERP akan dicat pada permukaan jalan.

Dua tanda akan diletakkan di lorong menuju ke kawasan caj ERP di jalan utama dan jalan susur, manakala tiga tanda akan digunakan di lebuh raya.

Papan tanda ‘ERP Charge Zone’ juga akan memberi isyarat kepada pemandu bahawa mereka memasuki lokasi yang dikenakan caj ERP.

LTA menyatakan perubahan itu sedang dilaksanakan di gantri yang masih beroperasi sebelum 1 Januari 2027, bagi membolehkan pemandu membiasakan diri dengan sistem ERP baharu.

Sistem yang dikenali sebagai ERP 2.0 menggunakan teknologi Sistem Satelit Pengemudian Global (GNSS) untuk mengesan apabila kenderaan melalui kawasan yang dikenakan caj.

Ini bermakna gantri ERP tidak lagi diperlukan.

Teknologi itu membantu LTA bertindak dengan lebih pantas terhadap perubahan aliran trafik dan menyokong perancangan pengangkutan dengan lebih baik, tambah kenyataan itu.

Walaupun ERP 2.0 tidak memerlukan gantri untuk memotong caj jalan raya, sebilangan gantri – kebanyakannya di lebuh raya – akan kekal.

Ia akan digunakan untuk memasang peranti yang menyokong ERP 2.0 dan peranti lain, termasuk yang menyokong kedudukan lokasi bagi caj ERP di kawasan isyarat satelit mungkin kurang stabil.

Pada masa ini terdapat 95 gantri ERP, dengan 62 daripadanya sudah tidak lagi beroperasi.

Baki 33 gantri akan digunakan bagi caj ERP sehingga 31 Disember 2026.

Kerja-kerja menanggalkan dan mengubah suai 62 gantri ERP yang tidak lagi beroperasi telah bermula pada Oktober lalu, dan akan diteruskan melibatkan baki 33 gantri lagi mulai Januari 2027.