Rakyat Singapura digalak meluangkan masa sekurang-kurangnya 15 minit sehari untuk membaca sebagai sebahagian daripada cabaran di bawah satu gerakan baharu untuk memperkukuh tabiat membaca.

Menerusi Cabaran ReadSG, peserta boleh menetapkan matlamat peribadi, mengekalkan ‘streak’ membaca, mengumpul mata pengalaman serta syiling maya yang boleh ditebus.

Cabaran itu adalah di bawah ReadSG, gerakan membaca nasional selama lima tahun yang dilancarkan Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) pada 6 September.

Presiden Tharman Shanmugaratnam, yang juga penaung ReadSG, merasmikan pelancaran tersebut di Bangunan NLB.

Ketua Pegawai Eksekutif NLB, Cik Melissa Tam, berkata tabiat membaca secara mendalam semakin penting dalam dunia digital yang dipenuhi kandungan dan maklumat berbentuk pendek.

“Walaupun kandungan format pendek membantu kita kekal mendapat maklumat, bacaan format panjang mengukuhkan daya tumpuan, pemikiran kritikal dan imaginasi.

“ReadSG mengajak semua orang bermula secara kecil-kecilan dengan 15 minit yang boleh dicapai,” katanya.

Cabaran yang dijalankan menerusi platform CrowdTask SG itu menyasarkan 150,000 pengguna menjelang September 2027.

Ia akan dilaksanakan sebagai projek perintis dari 6 September hingga 31 Disember 2026, dengan ciri dan penambahbaikan baru bakal diperkenalkan berdasarkan maklum balas pengguna.

Ketika ditanya mengenai keputusannya menjadi Penaung ReadSG bagi tempoh lima tahun, Presiden Tharman berkata perubahan tabiat memerlukan masa, terutama jika gerakan itu mahu memberi kesan kepada masyarakat daripada pelbagai peringkat usia.

“Jika kita mahu memberi kesan kepada masyarakat secara meluas, golongan muda, pertengahan usia dan warga emas, kita harus bersedia untuk bersabar kerana tabiat terbentuk secara perlahan.

“Lima tahun sebenarnya bukan tempoh yang panjang, tetapi kami berharap dalam tempoh lima tahun, kita akan dapat melihat sesuatu yang berbeza dalam tabiat kita,” katanya.

Penulis dan pendidik Melayu, Cik Norlin Samat, dilantik sebagai salah seorang daripada enam Duta ReadSG untuk membantu memupuk tabiat membaca serta menggalakkan penghayatan sastera Melayu dalam kalangan masyarakat. - Foto BH oleh DAHLIA ZULKIFLI

Penulis dan pendidik Melayu, Cik Norlin Samat, yang dilantik sebagai antara enam Duta ReadSG, berkata tempoh 15 minit boleh menjadi permulaan yang mudah, terutama bagi mereka yang sudah lama meninggalkan tabiat membaca.

“Saya faham bahawa terutama bagi mereka yang sudah lama tidak membaca untuk kembali kepada tabiat itu boleh menjadi satu cabaran. Jadi, kita perlukan titik permulaan yang tidak terlalu sukar.

“Apabila anda mula membaca, anda akan diingatkan semula betapa seronoknya membaca. Apabila sudah hooked, 15 minit pun tidak akan mencukupi,” katanya.

Cik Norlin turut menekankan kepentingan memberi ruang kepada pembaca, khususnya kanak-kanak, memilih bahan yang mereka minati tanpa menghakimi jenis bahan bacaan tersebut.

Beliau sendiri menghasilkan buku dwibahasa bagi mendedahkan kanak-kanak kepada cerita dalam bahasa Inggeris dan Melayu sejak usia muda, sambil membantu mereka mengekalkan hubungan dengan bahasa dan budaya Melayu.

Menurutnya, membaca juga memberi seseorang ruang untuk membentuk pandangan sendiri dalam persekitaran media sosial yang sarat dengan kandungan pendek serta pendapat orang lain.

Lebih 40 rakan kerjasama dan penyokong terlibat dalam ReadSG, termasuk SPH Media.

Ketua Pegawai Eksekutif SPH Media, Encik Chan Yeng Kit, berkata liputan pelbagai bahasa kumpulan itu dalam bahasa Inggeris, Cina, Melayu dan Tamil membolehkannya mendekati masyarakat merentasi generasi.

Beliau berkata SPH Media berbangga bekerjasama dengan NLB dan rakan lain untuk menggalakkan pemikiran kritis, meraikan penceritaan serta memupuk minat membaca sepanjang hayat di Singapura.

Satu lagi inisiatif di bawah ReadSG ialah Get It Now, yang akan menyediakan satu judul popular kepada semua pengguna Libby pada Jumaat pertama setiap bulan sehingga Mac 2027 tanpa perlu menunggu untuk meminjamnya.

Pelancaran ReadSG turut menandakan September sebagai Bulan Membaca Nasional yang pertama, dengan pelbagai kegiatan di perpustakaan di seluruh negara.

Bacaan yang dicatatkan menerusi Cabaran ReadSG sepanjang September juga akan dikira sebagai sebahagian daripada Read for Good, kempen membaca amal tahunan NLB.

Sebelum ini dikenali sebagai Read for Books, kempen itu menyasarkan 7.5 juta minit bacaan tahun ini bagi mengumpul sehingga $150,000 untuk membantu masyarakat kurang bernasib baik.