Langkah sedang diambil untuk menangani aduan daripada pengguna pengangkutan awam di Tampines yang berdepan waktu menunggu bas lebih lama sepanjang dua bulan lalu, kata pengendali bas Go-Ahead Singapore (GAS).

Langkah pengendali itu diambil selepas penduduk memaklumkan Anggota Parlimen (AP) GRC Tampines, Encik Baey Yam Keng, apabila perjalanan harian bas mereka menjadi tidak menentu, dengan waktu menunggu lebih lama dan bas tiba secara serentak, sejak GAS mengambil alih operasi di kawasan situ.

Encik Baey juga merupakan Menteri Negara (Pengangkutan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia).

Menjawab pertanyaan daripada The Straits Times (ST) pada 15 September, jurucakap GAS berkata pengendali itu telah memperkukuh operasinya bagi memastikan kebolehpercayaan perkhidmatan buat penumpang.

Ini termasuk menyediakan sokongan tambahan kepada kapten bas baharu yang sedang membiasakan diri dengan laluan dan keadaan operasi baharu, dalam bentuk bimbingan lebih menyeluruh serta sokongan di lapangan untuk membantu mereka memperoleh keyakinan mengendalikan laluan itu.

Jurucakap itu menambah bahawa kapten bas yang berpengalaman turut membimbing rakan sekerja baharu mereka.

GAS turut menghantar lebih ramai kakitangan operasi di pusat tukaran bas dan perhentian bas utama untuk memantau keadaan perkhidmatan serta membantu kapten bas jika diperlukan. 

Jurucakap itu berkata langkah tersebut akan membantu GAS mengatur jadual bas dengan lebih baik dan memastikan bas tiba tepat pada masanya. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (enam dari kiri) berkata pendekatan penjagaan kesihatan berasaskan nilai akan menjadi semakin penting sedang penduduk Singapura menua dan keperluan penjagaan kesihatan menjadi lebih rumit. Beliau berkata demikian semasa Majlis Simposium Usaha Penjagaan Sesuai dan Berasaskan Nilai (AVBC) di Auditorium Sistem Kesihatan Universiti Nasional (NUHS) pada 15 September.

Lebih 300,000 pesakit raih manfaat penjagaan kesihatan berasas nilai NUHS

Sep 15, 2026 | 6:25 PM
Tan Hui Ting mengaku bersalah pada 15 September atas satu tuduhan menjalankan tugas penyiasatan privet sulit tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pegawai pelesenan.

Bekas rakan kongsi agensi penyiasatan privet didenda $24,000 kerana awasi pegawai polis

Sep 15, 2026 | 4:45 PM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Ahmad Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
masjid Yusof Ishak, senaman warga emas, penuaan aktif

Jemaah warga emas Masjid Yusof Ishak ‘angkat’ kerusi demi kekal cergas

Sep 15, 2026 | 4:06 PM
Arab Saudi, Houthi, serangan dron

Saudi beri amaran akan bertindak tegas selepas serangan Houthi

Sep 15, 2026 | 1:53 PM
Para penulis kertas kajian tersebut mendapati bahawa kadar kepadatan pembelian di kawasan berhampiran stesen MRT yang dirancang adalah lebih tinggi dalam kalangan penjawat awam berbanding kumpulan kawalan bukan penjawat awam.

PSD semak kertas kajian dakwa penjawat awam beli rumah dekat stesen MRT belum diumumkan

Sep 15, 2026 | 12:05 PM
Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi ketika ditemui media selepas menyampaikan Ucapan Dasar Presiden dan merasmikan Perhimpunan Agung Umno 2026, di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur, pada 11 September.

Zahid desak Anwar segerakan Pilihan Raya Umum

Sep 11, 2026 | 7:27 PM
janitor, pensyarah, kisah inspirasi

Pensyarah ingat detik hempas pulas jadi pekerja pembersihan demi kejar impian

Sep 9, 2026 | 1:07 AM
Sebagai Pengurus Kanan Rantaian Bekalan dan Analisis Data serta pembimbing United Women Singapore (UWS), Cik Siti Mariam Ahmad, berkongsi bahawa sokongan tidak semestinya hadir dalam bentuk kata-kata, tetapi boleh ditunjukkan melalui tindakan yang membantu seseorang membina keyakinan.

Peranan kaum Adam dalam semai keyakinan anak perempuan ceburi Stem

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
Habsah Koci Leleh, Taman Bukit Mewah, Johor Bahru, kuih tradisional, kuih koci

Habsah Koci Leleh di JB terima pesanan hingga 8,000 kuih koci sehari termasuk daripada orang S’pura

Aug 23, 2026 | 12:27 AM

“Kami berbesar hati kerana prestasi perkhidmatan semakin baik sejak peralihan ini, dan kami akan terus memantau operasi dengan teliti serta membuat penyesuaian apabila perlu,” katanya.

GAS mula mengendalikan kesemua 29 perkhidmatan bas di kawasan Tampines pada 19 Julai, mengambil alih laluan yang sebelum ini dikendalikan SBS Transit (SBST).

Dalam satu hantaran Facebook pada 13 September, Encik Baey berkata beliau telah menyampaikan kebimbangan penduduk kepada pihak pengurusan tertinggi GAS, yang mengakui terdapat isu berkaitan peralihan itu.

Beliau menambah bahawa sekitar 40 peratus kapten bas yang mengendalikan perkhidmatan itu adalah baharu, justeru mereka memerlukan masa untuk membiasakan diri dengan laluan dan operasi berkenaan.

Selain itu, perkhidmatan kini beroperasi dari Depoh Bersepadu East Coast yang baharu di Changi, tempat bas diletakkan, dibersihkan dan diselenggara. Pemandu turut memulakan perjalanan mereka dari situ sebelum menuju ke pusat tukaran bas.

Bas-bas itu sebelum ini beroperasi dari depoh bas SBST di Bedok North.

Encik Baey berkata pemandu yang sudah terbiasa bekerja dari depoh lama perlu menyesuaikan diri dengan depoh baharu, dan ia boleh menjejaskan kehadiran atau prestasi kerja mereka, seterusnya menjejaskan perkhidmatan secara tidak langsung.

Penyesuaian itu termasuk laluan “luar perkhidmatan” yang berbeza ke dan dari depoh baharu, waktu perjalanan dari rumah yang turut berbeza, serta tempat dan waktu makan atau rehat yang baharu. 

Kebanyakan isu tersebut telah diselesaikan oleh GAS, kata Encik Baey.

GAS turut memberi jaminan kepada beliau bahawa syarikat itu sedang memperkukuh latihan dan sokongan kepada kapten basnya, tambah beliau.

“Yang penting sekarang ialah pengguna pengangkutan awam dapat melihat penambahbaikan sebenar,” kata Encik Baey.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
6 lagi pusat tukaran bas termasuk Bukit Batok, Tampines, Eunos bakal dinaik tarafAug 18, 2026 | 8:21 PM
Go-Ahead akan kendali semua 29 khidmat bas di TampinesJul 12, 2026 | 2:59 PM
go-aheadtampinesBaey Yam Keng