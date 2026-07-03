Butik baru Goldheart di 313@somerset menampilkan konsep House of Goldheart dengan ruang khas untuk pelanggan meneroka koleksi emas, berlian dan barang kemas. - Foto BH oleh FANDY RAZAK

Butik baru Goldheart di 313@somerset menampilkan konsep House of Goldheart dengan ruang khas untuk pelanggan meneroka koleksi emas, berlian dan barang kemas. - Foto BH oleh FANDY RAZAK

Goldheart melancarkan butik terbarunya di 313@somerset, serentak dengan koleksi barang kemas terbarunya 999 Mode Gold oleh D’orica.

Koleksi itu, yang diperkenalkan buat kali pertama di Asia menerusi Goldheart, memberi tafsiran baru kepada emas tulen 999 sebagai barang kemas yang halus, ringan dan sesuai dipakai setiap hari, sekali gus melangkaui kaitan tradisionalnya dengan barangan istiadat atau pelaburan.

Menurut Goldheart, setiap komponen dalam koleksi tersebut, termasuk manik, rantai, kancing dan bahagian sambungan, dihasilkan sepenuhnya daripada emas 999. Ini memastikan setiap barang kemas mempunyai kandungan emas 999 secara menyeluruh.

D’orica, yang diasaskan di Italy pada 1989, terkenal dengan kepakaran menghasilkan manik emas dan penggunaan teknologi perkilangan yang membolehkan emas dibentuk dalam rekaan kontemporari tanpa mengorbankan nilai dan ketulenannya.

Butik baru Goldheart di 313@somerset itu pula direka berdasarkan konsep House of Goldheart, dengan ruang khas seperti Library of Gold dan Romance Enclave bagi membolehkan pelanggan meneroka pelbagai koleksi emas, cincin pertunangan, cincin perkahwinan dan barang kemas bermakna.