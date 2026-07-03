Greater Sentosa bakal tawar tarikan baru mulai awal 2030-an

Apabila siap sepenuhnya pada 2045, Greater Sentosa dijangka menarik jumlah pengunjung seganda, berbanding bilangan pengunjung pada masa ini. - Foto SENTOSA DEVELOPMENT CORPORATION

Apabila siap sepenuhnya pada 2045, Greater Sentosa dijangka menarik jumlah pengunjung seganda, berbanding bilangan pengunjung pada masa ini. - Foto SENTOSA DEVELOPMENT CORPORATION

Greater Sentosa bakal tawar tarikan baru mulai awal 2030-an

Greater Sentosa bakal tawar tarikan baru mulai awal 2030-an

Pelan Induk Greater Sentosa akan merangkumi kawasan seluas 500 hektar di Sentosa dan 120 hektar di Pulau Brani, yang menyediakan ruang untuk hotel, tarikan, serta pengalaman gaya hidup baharu.

Demikian antara rancangan bercita-cita tinggi yang bertujuan memberi nafas baharu kepada kawasan pantai selatan.

Tarikan baharu itu akan diperkenalkan secara berperingkat mulai awal 2030-an.

Apabila siap sepenuhnya pada 2045, ia dijangka menarik jumlah pengunjung lebih seganda berbanding bilangan yang mengunjungi Sentosa pada masa ini.

Berikut antara tarikan yang bakal ditawarkan di Greater Sentosa.

Imbiah Lookout Walk

Laluan pejalan kaki berbumbung dan bertingkat ini merentasi kawasan hutan sekunder, yang menghubungkan tarikan Sentosa Sensoryscape ke Imbiah Lookout serta laluan alam semula jadi di sekitarnya.

Ia dijangka menjadi antara beberapa projek terawal yang akan siap di bawah Pelan Induk Greater Sentosa pada awal 2030-an.

Imbiah Canopy

Imbiah Canopy yang terletak di atas Gunung Imbiah akan menawarkan pemandangan panorama yang indah merangkumi seluruh pulau berkenaan.

Imbiah Canopy yang terletak di atas Gunung Imbiah akan menawarkan pemandangan panorama yang indah merangkumi seluruh pulau berkenaan. - Foto SENTOSA DEVELOPMENT CORPORATION

Rancangan bagi tarikan tersebut termasuk konsep makan malam yang disertai pengalaman indah, tarikan baharu, serta ruang acara berbumbung.

Bangunan warisan yang terletak di bahagian bawah, Imbiah Canopy Plaza, pula akan menempatkan kafe, hotel, dan restoran butik.

Hab Pengangkutan Island Heart

Pengunjung akan mendapat gambaran awal mengenai Greater Sentosa di pintu masuk utama, iaitu Hab Pengangkutan Island Heart, yang menghubungkan tanah besar Singapura, Pulau Brani, dan Sentosa.

Antara tarikan utamanya ialah kanopi berkuasa suria yang menyediakan perlindungan dalam semua keadaan cuaca, selain hotel yang dihiasi landskap hijau dengan tanaman menegak serta pilihan tempat makan baharu di pesisiran.

Satu sistem pengangkutan baharu akan menggantikan sistem monorel Sentosa Express sepanjang 2.1 kilometer.

Tarikh pengangkutan baharu itu mula beroperasi, bagaimanapun, belum diperincikan.

Ia bakal melengkapkan pilihan pengangkutan sedia ada seperti Kereta Kabel Singapura dan pilihan perjalanan lain yang sedang dalam perancangan, seperti teksi air.

Tarikan Brani West

Sebagai salah satu tapak pembangunan terbesar di bawah pelan Greater Sentosa, Brani West akan menempatkan tarikan baharu yang ‘membawa perubahan besar’.

Kawasan di pesisiran air Brani West akan menampilkan unsur yang meraikan warisan pelabuhannya, di samping pelbagai aktiviti berasaskan air. - Foto SENTOSA DEVELOPMENT CORPORATION

Kawasan di pesisiran airnya juga akan menampilkan unsur yang meraikan warisan pelabuhannya, di samping pelbagai kegiatan berasaskan air.

Sensorium

Terletak di titik pertemuan antara hutan dengan pesisiran Pantai Siloso, kompleks Sensorium bakal menampilkan ruang hijau redup yang direka khas untuk memberi keselesaan kepada pengunjung lebih-lebih lagi dengan keadaan cuaca Singapura yang panas.

Ia juga akan merangkumi pengalaman gaya hidup, tarikan dalam bangunan, serta ruang untuk penganjuran pesta.

Pesisiran pantai dan pulau kecil

Kawasan pantai sepanjang 3 kilometer di Sentosa akan diberi nafas baharu.

Pulau-pulau kecil yang melindungi garisan pantai daripada hakisan juga akan dihubungkan melalui pelantar laluan terapung (floating boardwalk), sekali gus membawa pengunjung lebih dekat dengan air.