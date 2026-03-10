Kedutaan Singapura di Doha telah membantu hampir 200 rakyat Singapura dan anggota keluarga mereka untuk ke Riyadh, Arab Saudi, dari Doha, Qatar. - Foto FACEBOOK KEDUTAAN SINGAPURA DI DOHA

Hampir 200 rakyat Singapura dan anggota keluarga mereka mendapat bantuan dari Kedutaan Singapura di Doha untuk melakukan perjalanan darat dari ibu kota Qatar, Doha ke Riyadh, Arab Saudi.

Dalam satu hantaran di Facebook sejurus selepas 12 tengah malam pada 10 Mac, Kedutaan menyatakan pemindahan itu telah dilakukan selama tiga hari, dari 7 hingga 9 Mac.

“Sebahagian daripada mereka akan pulang ke tanah air dengan menaiki penerbangan yang dikerahkan oleh pemerintah Singapura esok.

“Kami bersyukur dapat membantu rakyat Singapura pulang ke tanah air dalam keadaan gangguan besar perjalanan udara akibat ketegangan serantau,” kata Kedutaan itu.

Kedutaan itu juga akan terus memaklumkan rakyat Singapura mengenai perkembangan penting.

Maklumat penting daripada pihak berkuasa Qatar juga akan dikongsi semula di laman media sosial, tambahnya.

Sementara itu, Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad berkongsi bahawa Pengangkutan Tangki Pelbagai Peranan (MRTT) A330 Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) telah berlepas dari Pangkalan Udara Changi menuju ke Riyadh, Arab Saudi pada awal pagi 10 Mac.

Menurut Encik Zaqy dalam satu hantaran Facebook yang berasingan, ramai rakyat Singapura telah meminta bantuan untuk pulang ke Singapura di tengah-tengah kekurangan pilihan komersial ekoran konflik yang sedang berlaku di Timur Tengah.

“Pemerintah Singapura telah mengerahkan pesawat MRTT tersebut untuk membawa mereka pulang.

“Ini merupakan satu misi yang penting dan kami akan melakukan yang terbaik bagi memastikan semua orang kembali dengan selamat,” kata Encik Zaqy.

Pengerahan pesawat MRTT RSAF ke Riyadh pada 10 Mac ini merupakan penerbangan pemindahan ketiga Singapura dalam usaha untuk membawa pulang rakyatnya susulan serangan yang bermula pada 28 Februari.

Penerbangan pemindahan seterusnya dirancang pada 12 Mac kata Kementerian Ehwal Luar (MFA) dan Kementerian Pertahanan (Mindef).

Sebelum ini, dua penerbangan pemindahan untuk membawa pulang rakyat Singapura dari Muscat, Oman melalui pesawat sewaan khas Singapore Airlines (SIA) telah berlepas pada 7 dan 8 Mac dan selamat mendarat di Lapangan Terbang Changi.