Mengimbas kembali keputusannya untuk memasuki arena politik pada 2011, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, berkata ia merupakan “satu tindakan nekad tanpa kepastian” apabila beliau meletak jawatan daripada perkhidmatan awam.

Pada ketika itu, beliau tidak tahu di manakah beliau akan bertanding, sama ada beliau akan dipilih atau tidak, apakah tanggungjawab yang mungkin diminta untuk digalas, atau berapa jumlah gaji yang akan diterimanya.

“Tiada siapa yang memberitahu saya, “jika anda menang, inilah jawatan yang anda akan dapat, ini pakej ganjarannya.” Tiada siapa.

“Ia merupakan satu tindakan nekad tanpa kepastian.

“Hanya selepas saya meletak jawatan barulah saya menyedari satu akibatnya: saya hampir mencapai 15 tahun dalam perkhidmatan awam – anda memerlukan 15 tahun untuk mengekalkan pencen anda – saya telah kehilangan pencen saya,” kata beliau.

Berkongsi pengalamannya itu semasa menggulung perbahasan kenyataan menteri berhubung semakan gaji 2026 bagi pemegang jawatan politik di Parlimen pada 10 September, Encik Wong berkata ada rakan-rakannya yang telah bertanya sama ada beliau menyesali akan keputusannya.

Ini kerana, jika beliau kekal dalam perkhidmatan awam, beliau mungkin boleh menjadi seorang setiausaha tetap, mengekalkan pencennya, mendapat pendapatan lebih tinggi, dan tidak perlu berhadapan dengan penelitian awam sambil tetap berkhidmat untuk Singapura.

Encik Wong berkata beliau tidak menyesali keputusannya, sambil menambah bahawa perkhidmatan politik membawa tanggungjawab yang berbeza, iaitu membuat pilihan yang sukar, menetapkan hala tuju strategik, membawa rakyat bersama-sama, dan akhirnya bertanggungjawab terhadap hasilnya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, (duduk, kiri) semasa pelancaran inisiatif Jobs Nearby@CDC di Kelab Masyarakat Taman Jurong pada 23 Oktober 2025. Bersama beliau ialah (berdiri, dari kiri) Mayor CDC Central, Cik Denise Phua; Mayor CDC South East, Encik Dinesh Vasu Dash; Mayor CDC North West, Encik Alex Yam; dan Mayor CDC South West, Cik Low Yen Ling. Mayor CDC North East, Encik Baey Yam Keng tiada dalam gambar.

PM Wong: Sumbangan Mayor perkukuh masyarakat, pupuk perpaduan rakyat

Sep 10, 2026 | 8:42 PM
Ketua Parti Pekerja (WP), Encik Pritam Singh, berucap di Parlimen pada 10 September.

WP sokong perubahan luas terhadap gaji politik, namun gesa ketelusan lebih tinggi

Sep 10, 2026 | 8:35 PM
isu gaji menteri, Tan See Leng, gaji sektor swasta

See Leng: Gaji saya sebagai menteri tidak setanding gaji di sektor swasta

Sep 10, 2026 | 8:23 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong

PM Wong imbas detik tinggalkan perkhidmatan awam pada 2011 untuk masuk politik

Sep 10, 2026 | 7:56 PM
Asap masih keluar daripada feri penumpang M/V June Aster yang terbakar di perairan Coron, wilayah Palawan, Filipina, pada 10 September 2026. Sekurang-kurangnya lima orang maut dan 87 lagi dilaporkan masih hilang.

Operasi mencari diperluas selepas feri Filipina terbakar

Sep 10, 2026 | 2:54 PM
Rahsia Bidadari; Chef Bob; Kai Emilio; Cabaran F&B

Kopitiam baru ambil alih Rahsia Bidadari, Cef Bob undur sebagai pengendali

Sep 9, 2026 | 4:38 PM
politik M’sia, Bersatu Perlis, Wawasan

Pemimpin Bersatu Perlis tinggalkan parti, lompat sertai Wawasan

Sep 9, 2026 | 2:07 PM
Ziana Zain, gelaran Datuk, Melaka

Ziana Zain kini bergelar Datuk Wira

Aug 24, 2026 | 3:38 PM
corak kotak-kotak, fesyen 2026, trend fesyen

Corak kotak-kotak raih perhatian penggemar fesyen pelbagai usia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
AS, Iran, buntu, perjanjian damai

Tempoh 60 hari tamat, AS-Iran masih buntu capai perjanjian damai

Aug 17, 2026 | 12:02 PM

“Sebab itulah saya memilih jalan ini. Begitu juga dengan rakan-rakan sejawat saya. Kami tampil ke hadapan – untuk melakukan apa yang terdaya bagi Singapura dan berkhidmat untuk sesama warga negara kita,” kata beliau.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Tiada manfaat kewangan, faedah cukai apabila gaji dinaikkanSep 10, 2026 | 8:08 PM
See Leng: Gaji saya sebagai menteri tidak setanding gaji di sektor swastaSep 10, 2026 | 8:23 PM
BHParliamentSGlawrence wonggajipengalaman