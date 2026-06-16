Hujan lebat, petir dijangka hingga akhir Jun

Khidmat Kaji Cuaca Singapura (MSS) menjangkakan jumlah hujan bagi tempoh separuh kedua Jun ini melebihi purata biasa dengan suhu malam kekal panas sekitar 28 darjah Celsius. - Foto ZAOBAO

Khidmat Kaji Cuaca Singapura (MSS) menjangkakan jumlah hujan bagi tempoh separuh kedua Jun ini melebihi purata biasa dengan suhu malam kekal panas sekitar 28 darjah Celsius. - Foto ZAOBAO

Hujan lebat, petir dijangka hingga akhir Jun

Hujan lebat, petir dijangka hingga akhir Jun

Sediakan payung sebelum hujan kerana beberapa kawasan di Singapura dijangka mengalami hujan singkat tetapi lebat disertai guruh pada kebanyakan hari sepanjang dua minggu terakhir Jun, menurut ramalan cuaca.

Dalam kenyataan ramalan dua mingguannya pada 16 Jun, Khidmat Kaji Cuaca Singapura (MSS) memaklumkan bahawa hujan berkemungkinan berlaku pada lewat pagi dan juga waktu petang.

Pada beberapa hari tertentu, hujan petir boleh menjadi lebih lebat apabila berlaku pertembungan angin berskala besar di atas kawasan pulau ini serta rantau sekitarnya.

Jumlah hujan keseluruhan bagi separuh akhir Jun juga dijangka melebihi purata biasa di kebanyakan kawasan Singapura.

MSS turut menjelaskan bahawa ribut petir yang meluas disertai tiupan angin kencang berkemungkinan berlaku pada awal pagi hingga ke waktu pagi pada beberapa hari, berpunca daripada fenomena angin baratan Sumatera.

Fenomena tersebut merujuk kepada barisan ribut petir kuat yang bergerak pantas merentasi Selat Melaka menuju ke Laut China Selatan.

Suhu maksimum harian pula dijangka berada dalam lingkungan 33 darjah Celcius (°C) hingga 34°C pada kebanyakan hari.

Namun, pada beberapa hari tertentu, suhu boleh meningkat sedikit melepasi 34°C.

Malam juga mungkin terasa panas dan lembap, dengan suhu kekal melebihi 28°C, khususnya di kawasan selatan dan pesisir timur Singapura.