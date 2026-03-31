IMDA kenakan amaran ke atas X dan TikTok
IMDA kenakan amaran ke atas X dan TikTok
Mar 31, 2026 | 12:00 PM
IMDA kenakan amaran ke atas X dan TikTok
Laporan Penilaian Keselamatan Dalam Talian 2025 yang dikeluarkan IMDA pada 31 Mac mendapati dua platform media sosial, X dan TikTok, telah memaparkan kelemahan serius dalam sistem mereka untuk mengesan dan memadamkan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak (CSEM) serta kandungan berkaitan pengganasan. - Foto ST
Dua platform media sosial, X dan TikTok, telah menerima Surat Amaran daripada Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) berikutan penemuan kelemahan serius dalam sistem mereka untuk mengesan dan memadamkan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak (CSEM) serta kandungan berkaitan pengganasan.
Dengan itu, dua platform media sosial itu kini diletakkan di bawah pengawasan dipertingkat yang memerlukan mereka melaksanakan langkah-langkah pembetulan dan memberi kemas kini secara kerap kepada IMDA.
Indonesia laksana larangan media sosial untuk kanak-kanak bawah 16 tahunMar 28, 2026 | 5:43 PM