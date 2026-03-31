SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

IMDA kenakan amaran ke atas X dan TikTok

Singapura

IMDA kenakan amaran ke atas X dan TikTok

Mar 31, 2026 | 12:00 PM
IRMA KAMARUDIN
IRMA KAMARUDIN

IMDA kenakan amaran ke atas X dan TikTok

Laporan Penilaian Keselamatan Dalam Talian 2025 yang dikeluarkan IMDA pada 31 Mac mendapati dua platform media sosial, X dan TikTok, telah memaparkan kelemahan serius dalam sistem mereka untuk mengesan dan memadamkan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak (CSEM) serta kandungan berkaitan pengganasan.
Laporan Penilaian Keselamatan Dalam Talian 2025 yang dikeluarkan IMDA pada 31 Mac mendapati dua platform media sosial, X dan TikTok, telah memaparkan kelemahan serius dalam sistem mereka untuk mengesan dan memadamkan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak (CSEM) serta kandungan berkaitan pengganasan. - Foto ST

Dua platform media sosial, X dan TikTok, telah menerima Surat Amaran daripada Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) berikutan penemuan kelemahan serius dalam sistem mereka untuk mengesan dan memadamkan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak (CSEM) serta kandungan berkaitan pengganasan.

Dengan itu, dua platform media sosial itu kini diletakkan di bawah pengawasan dipertingkat yang memerlukan mereka melaksanakan langkah-langkah pembetulan dan memberi kemas kini secara kerap kepada IMDA.

IMDAKeselamatandalam talian
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg