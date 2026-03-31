S’pura kerjasama dengan wadah media sosial perketat kawalan usia demi lindungi kanak-kanak
S’pura kerjasama dengan wadah media sosial perketat kawalan usia demi lindungi kanak-kanak
Josephine: Usaha lain termasuk lindungi ‘AI chatbot’ dengan ciri keselamatan, perkenal ‘label nutrisi’ bagi perkhidmatan digital
Mar 31, 2026 | 12:00 PM
S’pura kerjasama dengan wadah media sosial perketat kawalan usia demi lindungi kanak-kanak
Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, berkongsi lanjut tentang agenda kecerdasan buatan (AI) negara dan juga langkah-langkah keselamatan di dalam talian, terutamanya untuk kanak-kanak, dalam satu wawancara bersama media tempatan pada 27 Mac di Lorong AI di One-North. - Foto ZAOBAO
Singapura sedang bekerjasama dengan platform media sosial untuk memperkukuh langkah pengesahan usia.
Tujuannya adalah untuk memastikan kanak-kanak mengakses kandungan sesuai dengan usia mereka dan dilindungi daripada bahan yang berbahaya di alam maya, kata Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo.
