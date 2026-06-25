Clover Films dan Golden Village (GV) memohon kelulusan daripada Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) untuk menambah sehingga 50 sesi tayangan lagi. - Foto DAMAI ENTERTAINMENT

Clover Films dan Golden Village (GV) memohon kelulusan daripada Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) untuk menambah sehingga 50 sesi tayangan lagi. - Foto DAMAI ENTERTAINMENT

50 tayangan tambahan filem Cina popular Dear You dalam dialek Teochew dijadualkan untuk ditayangkan selepas pihak berkuasa memberikan kelulusan pada 25 Jun.

Dalam jawapan bersama kepada pertanyaan media, Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) dan Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) berkata pada 25 Jun bahawa mereka mengakui minat yang tinggi terhadap filem itu, dengan tayangan Teochew dan Mandarin sama-sama menarik penonton yang ramai.

Pengedar filem itu, Clover Films, dan pengendali pawagam Golden Village (GV) berkata pada 22 Jun bahawa mereka telah mengemukakan permohonan kepada IMDA untuk kelulusan menayangkan sesi tambahan itu berikutan permintaan yang tinggi.

Tiket untuk 16 tayangan awam filem itu dalam dialek Teochew habis terjual dalam masa dua jam pada minggu lalu.

MDDI berkata pada 22 Jun bahawa ia terbuka untuk memudahkan dan menyokong tayangan Teochew tambahan bagi Dear You.

Kementerian itu turut berkata IMDA akan mengambil pendekatan yang lebih fleksibel dalam mempertimbangkan permohonan untuk filem dialek ditayangkan dengan lebih bebas di pawagam.

Ini berlaku selepas keputusan untuk menayangkan filem itu dalam versi alih suara Mandarin untuk tayangan umum di Singapura mencetuskan perbincangan awam mengenai akses kepada filem dialek.

IMDA berkata pada 16 Jun bahawa keputusan itu dibuat bagi menyokong dasar dwibahasa negara, yang bertujuan mempromosikan Mandarin sebagai bahasa utama dalam kalangan warga Singapura berbangsa Cina.

Filem dialek penuh boleh ditayangkan pada acara festival atau acara khusus, kata IMDA.

Langkah itu menjadi topik perbincangan hangat dalam kalangan warga Singapura mengenai pertukaran budaya dasar tersebut, dengan beberapa pembuat filem turut memberikan pandangan mereka.

Pada mulanya GV menayangkan lapan sesi Dear You dalam Teochew dari 18 hingga 21 Jun. Kemudian, lapan sesi lagi ditambah untuk ditayangkan dari 25 hingga 29 Jun.

Kesemua 16 sesi Teochew itu ditayangkan di GVMax Golden Village di VivoCity.