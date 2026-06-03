Topik diikutiPergi ke BHku
Pengarah selami emosi, pengorbanan petinju dalam filem ‘The Furious’
Premium
Pengarah selami emosi, pengorbanan petinju dalam filem ‘The Furious’
Arahan sulung Heng Aik Siong ‘pertaruh’ nilai kekeluargaan langkaui batas bangsa, bahasa
Jun 3, 2026 | 5:30 AM
Pengarah selami emosi, pengorbanan petinju dalam filem ‘The Furious’
Selepas lebih sedekad menimba pengalaman di belakang tabir menerusi beberapa filem aksi berskala besar, pengarah Malaysia, Heng Aik Siong, akhirnya melangkah ke hadapan menerusi filem sulung arahannya, The Furious, yang bertema aksi dan sukan tinju.
Meskipun nama Heng, 38 tahun, tidak sehangat pengarah lain dalam kalangan penonton arus perdana, beliau bukanlah wajah baharu dalam industri perfileman Malaysia.
Laporan berkaitan
Filem ‘The Furious’ kupas konflik keluarga di sebalik aksi tinjuJun 3, 2026 | 5:30 AM
Ikmal Amry janji kurang ‘tayang badan’ selepas ditegur isteriMay 21, 2026 | 4:25 PM
Turun 20 kg bukan kerana sakit, tapi demi penampilanSep 21, 2025 | 5:30 AM
Sarimah Ibrahim tuntut penjelasan tayangan filem ‘Konspirasi’ dihentiJun 2, 2026 | 3:37 PM