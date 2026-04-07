Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) sedang menyiasat gangguan yang dialami pelanggan Singtel dalam beberapa kejadian berasingan dari 16 hingga 18 Mac, kata Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo.

Semasa menjawab soalan yang diaju Encik Ang Wei Neng (GRC West Coast-Jurong West); Encik Melvin Yong (Radin Mas); Cik Poh Li San (Sembawang West); dan Anggota Parlimen Dilantik (NMP) Dr Neo Kok Beng, di Parlimen pada 7 April berhubung gangguan itu, Cik Teo berkata IMDA akan mengeluarkan hasil siasatan kepada umum.