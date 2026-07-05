Walaupun sakit belakang yang teruk mengehadkan pergerakannya, Cik Shifah Ahmad, 85 tahun, tetap mengukir senyuman lebar pada pagi 5 Julai.

Menggunakan kerusi roda bermotor, Cik Shifah tiba paling awal ke Blok 2 Eunos Crescent dan menjadi individu pertama menerima daging korban daripada Jamiyah Singapura.

Menurut Cik Shifa, daging korban sebanyak 2 kilogram (kg) yang diterimanya itu amat bermakna kerana beliau boleh menggunakannya untuk membuat sate untuk keluarganya - kali pertama beliau mampu berbuat demikian dalam setahun.

Beliau tinggal di sebuah flat dua bilik bersama anak lelaki, menantu, dan empat cucunya.

Sebagai benefisiari atau penerima bantuan Jamiyah selama sekurang-kurangnya 10 tahun, Cik Shifah memberitahu Berita Harian (BH) bahawa beliau amat bersyukur atas inisiatif dan sokongan berterusan daripada pertubuhan kebajikan tersebut.

Cik Shifah antara sekitar 100 penerima bantuan yang menerima daging korban semasa pengagihan di Eunos Crescent pada 5 Julai. Acara pengagihan itu sebahagian usaha lebih luas Jamiyah untuk mengagih daging korban kepada keluarga kurang berkemampuan di Singapura.

Jumlah daging korban yang diagihkan Jamiyah pada 2026 lebih tinggi berbanding 2025, memanfaatkan lebih banyak isi rumah.

Kira-kira 9,400 kg daging korban diagihkan kepada 4,700 isi rumah pada 2026, berbanding 8,464 kg yang diagihkan kepada 4,232 isi rumah pada 2025.

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