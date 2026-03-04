Liabiliti isi rumah di Singapura meningkat sebanyak 7.4 peratus pada suku keempat, berbanding 7.3 peratus yang dicatat bagi pertumbuhan aset isi rumah. - Foto ST

Liabiliti isi rumah di Singapura meningkat sebanyak 7.4 peratus pada suku keempat, berbanding 7.3 peratus yang dicatat bagi pertumbuhan aset isi rumah. - Foto ST

Isi rumah S’pura tanggung lebih banyak hutang Liabiliti naik 7.4% pada suku keempat 2025, iaitu kadar pertumbuhan paling pesat sejak suku keempat 2021

Isi rumah di Singapura kini mengambil lebih banyak hutang, dengan liabiliti meningkat sebanyak 7.4 peratus pada suku keempat 2025, iaitu kadar pertumbuhan paling pesat sejak suku keempat 2021.

Ini juga merupakan suku keempat berturut-turut wujudnya peningkatan hutang.

Suku keempat 2025 juga menyaksikan kali pertama sejak 2019, di mana hutang isi rumah meningkat lebih cepat – 7.4 peratus – berbanding aset isi rumah, yang hanya meningkat sebanyak 7.3 peratus.

Data daripada Jabatan Perangkaan (SingStat) pada 26 Februari menunjukkan peningkatan liabiliti isi rumah disebabkan kenaikan dalam kedua-dua pinjaman gadai janji (pinjaman bercagar) dan pinjaman peribadi, yang sama ada boleh bercagar atau tidak bercagar.

Pada suku keempat, pinjaman gadai janji meningkat sebanyak 5.4 peratus kepada $292.3 bilion, berikutan pertumbuhan 4.8 peratus pada suku ketiga.

Pinjaman rumah biasanya merupakan hutang terbesar bagi keluarga Singapura, mewakili sekurang-kurangnya 70 peratus daripada jumlah liabiliti.

Data SingStat menunjukkan keadaan pinjaman rumah masih terkawal. Bahagian pinjaman gadai janji berbanding pendapatan boleh guna peribadi telah menurun dalam tempoh empat tahun kebelakangan ini.

Metrik ini adalah ukuran beban kewangan pinjaman gadai janji terhadap keluarga. Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan potensi tekanan kewangan yang lebih besar, kerana lebih banyak pendapatan keluarga yang digunakan membayar pinjaman gadai janji.

Pada 2025, pinjaman gadai janji sebagai bahagian daripada pendapatan boleh guna peribadi berada dalam julat 75 peratus hingga 77 peratus.

Ini lebih rendah daripada 2024, apabila metrik berada antara 80 peratus dan 81 peratus; pada 2023, apabila ia berada dalam julat 83 peratus hingga 86 peratus; dan pada 2022, apabila metrik berada antara 90 peratus dengan 93 peratus.

Laporan suku tahunan daripada Biro Kredit Singapura (CBS) menunjukkan kadar kelambatan pembayaran, atau pinjaman rumah yang tertunggak lebih daripada 30 hari, berada di bawah 1 peratus bagi semua kumpulan umur pada 2025.

Ini bermakna kurang daripada 1 peratus daripada pinjaman rumah tertunggak.

Faktor lain yang mendorong peningkatan liabiliti isi rumah pada suku keempat adalah peningkatan 12.8 peratus dalam pinjaman peribadi kepada $115.2 bilion.

Pinjaman peribadi berkembang pada kadar yang lebih cepat berbanding peningkatan 11.7 peratus pada suku ketiga.

SingStat mengklasifikasikan pinjaman kereta bercagar dan hutang tidak bercagar seperti kad kredit, pinjaman pendidikan dan pinjaman pengubahsuaian rumah di bawah pinjaman peribadi.

Bagi komponen tidak bercagar pinjaman peribadi, baki tertunggak keseluruhan kad kredit yang dikeluarkan oleh bank komersial kepada penduduk Singapura meningkat pada kadar yang lebih perlahan sebanyak 6.9 peratus kepada $17.8 bilion pada Disember.

Ini adalah penurunan daripada pertumbuhan 9.3 peratus pada suku ketiga yang lalu.

Angka ini termasuk semua baki tertunggak. Sementara itu, pinjaman lain, termasuk pinjaman pendidikan tidak bercagar dan pinjaman pengubahsuaian rumah, meningkat pada kadar yang lebih cepat sebanyak 13.6 peratus kepada sekitar $85 bilion.

Kredit Kaunseling Singapura (CCS) dan AMP Singapura, dua badan amal berdaftar yang memberi kaunseling kepada peminjam yang terbeban dengan hutang tidak bercagar, telah melihat peningkatan dalam bilangan peminjam yang datang untuk mendapatkan bantuan.